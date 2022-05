“Fer música per a nens és més exigent que fer-la per a adults”

Va començar a tocar reggae quan tenia 16 anys, i des del 2011, amb la banda que va formar, és part del projecte Música per a Xics, que acosta la cultura i la música jamaicana als més petits. Actua aquesta tarda a l’Auditori Nacional.

Com va començar el projecte de Música per a Xics?

Vam començar fent música jamaicana per adults en anglès l'any 2006, quan teníem 16 anys. El 2011 vam tenir l'opció d'anar a tocar a una escola per Santa Cecília. Vam adaptar cançons populars de quan érem petits als ritmes que sabíem. Vam decidir que a més ho teatralitzaríem i que ens disfressaríem, també. Ens va agradar molt i vam seguir així a partir d'aquí.



El projecte va funcionar des del principi?

Sí, ja estàvem rodats, feia 5 anys que tocàvem junts. Som 11 persones al grup, vam mantenir el format però va canviar