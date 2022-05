“Que vinguin 700 judokes al torneig és una bestialitat”

Tota una vida lligada al món del judo. Va impulsar el Torneig internacional vila d’Andorra la Vella que demà i diumenge celebrarà la trentena edició amb la presència de 700 competidors als Serradells.

Com a unes hores que arrenqui la trentena edició del Torneig internacional de judo vila d'Andorra la Vella. Quines sensacions té?

Doncs una mica de tot, nervis, il·lusió, i amb ganes que comenci, i també que acabi, perquè es preveu que sigui na bogeria amb 700 judokes. Al final estàs nerviós perquè vols que tot surti bé, que no hi hagi cap problema i acabar de tancar-ho tot.



El 30è aniversari del torneig imagino que el fa més especial.

Sí, al final quan poses un zero al darrere és una altra cosa. A més, si no hagués estat per la pandèmia haurien estat