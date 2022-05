“El 3x3 és una bona escapatòria per seguir lligat al bàsquet”

Un apassionat del bàsquet amb una àmplia trajectòria al país a l’esquena. 34 anys. Un dels membres del BC Encamp, recent campió de Catalunya en la modalitat de 3x3, en la fase final que es va disputar a Montornès del Vallès.

Campions de Catalunya de 3x3 sona molt bé.

Sona bé, sona bé. A més, és una disciplina, la del 3x3, que és olímpica i hem guanyat la primera edició de la lliga. Esperem que vinguin més títols i més lligues.



A Montornès del Vallès eren quatre jugadors, però a la plantilla són més.

Vam anar a la fase final el meu germà Jordi [Fernández], l’Albert Ferrer, el Sergi Marín i jo. No hi van ser però formen part de l’equip Bruno Bartolomé, Jordi Plasència i Jaspreet Singh Sandhu. Som set jugadors en total, però només se’n poden inscriure quatre.



Com funciona la competició?

És una