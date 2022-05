“En el bullying hi ha agressors, però sobretot espectadors”

Especialista en anàlisi de conducta dels adolescents, demà (18.30 hores) serà un dels ponents de la conferència organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà sobre el bullying i el ciberbullying.

Com es detecta un cas de bullying?

Normalment es detecten quan la persona que l’està patint ja ha estat una temporada a l’infern. Al final hi ha una situació que desborda l’statu quo anterior i algun professor, pare o mare ho acaba detectant. A vegades, poques, és el mateix noi o noia que ho denuncia perquè ja no pot més. Aquestes denúncies són en forma de malaltia o alguna temptativa de suïcidi.



El bullying està anant a l’alça o simplement ara s’ha fet més públic?

Sobre les xifres no ens posem d’acord perquè confonem el matonisme amb bullying. El matonisme és més