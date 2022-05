“Aquí hi ha més espècies de papallona que a Bèlgica”

És un apassionat de les papallones i, més concretament, de les papallones nocturnes. Avui a la nit ofereix una xerrada sobre aquests animals a la seu d’Andorra Recerca + Innovació, seguida d’una sortida de camp.

Vostè és metge de formació i professió? Com va descobrir el món de les papallones?

El 2002. Un dia vaig sortir a passejar al pla de l’Estany, vaig veure una papallona que em va cridar l’atenció i vaig fer-li una fotografia. Com que volia identificar-la, vaig buscar-la en un llibre sobre papallones. Vaig tardar entre tres i quatre anys a identificar-la, però gràcies a aquest llibre vaig descobrir un món fascinant.



Com s’ho fa per trobar papallones nocturnes?

Amb paranys de llum ultraviolada. Si no, és molt difícil veure-les.



Com és que s’ha especialitzat en l’estudi d’aquestes espècies?

Són animals extraordinaris. Les papallones més boniques