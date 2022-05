“No és només pintar, sinó descobrir la teva personalitat”

El vi desperta la creativitat?

Jo penso que, si bé no la desperta, sí que l’acompanya molt bé.



D’on va sorgir la idea d’instaurar aquesta proposta?

La idea d’obrir una vinoteca la vam tenir fa molt de temps. Era un somni, i trobar un bon local ha estat molt complicat. Ara hem vist que hi ha la possibilitat d’utilitzar aquest espai per fer molts esdeveniments.



Per què creu que s’ha posat de moda aquesta activitat?

No ho sé. Jo penso que el vi toca l’ànima profundament, i t’ajuda a visualitzar la imatge que vols pintar. Tot i això, penso que l’experiència no es redueix només