“Formar part de la selecció és una il·lusió i una responsabilitat”

Forma part de la selecció andorrana de curses de muntanya, que enguany haurà d’afrontar un calendari molt exigent. 32 anys. Tot i fer poc temps que és al món de la competició, és una de les apostes fermes de la federació en aquesta especialitat.

La gran novetat de l’equip nacional per a aquest curs.

Sí, i estic molt il·lusionada per poder formar part d’aquest equip i compartir-ho amb ells. Tinc moltes ganes de començar la temporada i li puc assegurar que per mi tots [els altres cinc seleccionats] són una referència.



La temporada de curses de muntanya es presenta dura.

S’ha endurit moltíssim. Aquest any tindré un calendari més estable, perquè la temporada passada m’anava apuntant a curses aïllades. Ara ja tinc una referència i passaré de fer nacionals a competir en l’àmbit internacional i, més enllà dels punts, jo em focalitzo en el tipus de cursa.



Amb