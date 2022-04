“Amb la pandèmia s'han despertat les ganes de crear”

Fins al 30 de juny ofereix un curs de joieria tèxtil al Taller tèxtil i de vidre d’Escaldes-Engordany. La disciplina, encara poc coneguda, permet elaborar peces a partir d’elements reciclats, fils, cordills, teles i altres materials.

Com va sorgir l’oportunitat d’oferir aquest curs de joieria tèxtil?

Bé, jo ja tenia experiència en joieria amb metall i altres materials, i em va semblar interessant ensenyar aquesta altra disciplina, que potser no és tan coneguda.



En què consisteix?

S’experimenta amb diferents teixits, com ara fils, cordills, teles... i a partir d’aquesta experimentació amb el material, la joia sorgeix com a element.



Aquesta tècnica permet fabricar tot tipus de peces?

Sí, es poden fer braçalets, collarets, arracades... tot depèn de la tècnica utilitzada. Però es pot fer qualsevol tipus de joia. És clar que n’hi ha de més fàcils i de més complexes. El