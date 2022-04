“Pot ser realista guanyar medalles a llarg termini”

Director tècnic de la Federació de Ciclisme, ha estat un dels ideòlegs de l’ambiciós pla esportiu de la FAC amb 15 ciclistes que es marca el Mundial del 2024 a Vallnord i els Jocs dels Petits Estats del 2025 com a objectius principals.

Han creat un pla molt ambiciós.

Quan es va anunciar que Vallnord seria seu del Mundial del 2024, vam dir que havia de ser el principal objectiu, tal com els Jocs dels Petits Estats del 2025.



Com van estructurar-ho?

La voluntat és arribar en les millors condicions possibles i no parlem de guanyar, però sí de fer un paper destacat.



Com ho faran?

Aquest any farem Europeu i Mundial per veure una mica on estem, i de cara a l’any que ve farem un pas endavant per provar-nos a la Copa de França i de Suïssa, que és on hi ha més nivell ara mateix.



Que