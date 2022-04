“Hi ha molt d'interès en el vòlei i això és bo”

17 anys. Va ser el capità de la selecció sub-20 a l’Europeu de Petits Estats que va endur-se la plata a Dublín i que va quedar-se a tocar de la victòria final. A més, juga també al CV Encamp, on ha firmat una gran temporada.

Segons a l’Europeu de Petits Estats a Irlanda. Quina valoració en fa?

Ha estat una gran experiència perquè per a molts era el primer Europeu on anàvem i aconseguir un segon lloc és un honor. Aquí es pot comprovar que el nivell d’Andorra és elevat i podem demostrar que som un país que podem arribar lluny.



Ho esperaven?

Els tècnics ens havien comentat que si lluitàvem podríem arribar lluny, però ser segons ens va sorprendre una mica a la majoria.



Van tenir la primera posició a tocar. Fa una mica de ràbia?

Una mica sí. Estem contents de ser segons, però hi ha un petit