“La finalitat de millorar la tècnica és transmetre-la”

Com va descobrir la pintura?

Vaig començar a pintar fa cinc anys arran d’una crisi identitària molt bèstia. Vaig formar-me en disseny industrial, però va arribar un moment en què no vaig poder més. No volia continuar treballant per a un món tan artificial i comercial. Com que sempre havia volgut ser retratista, vaig decidir agafar els pinzells i provar sort en aquest món.



Com ha après l’ofici?

He fet alguna classe particular, però sobretot n’he après pel meu compte. M’agrada investigar sobre tècniques en llibres sobre pintura i després aplicar-les a les meves obres.



Quins són els seus referents?

Dels clàssics destacaria Caravaggio pel