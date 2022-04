“Els joves no coneixen la realitat del pubillatge”

Escaldenc de naixement, ha estat escollit aquest mes nou hereu per representar la parròquia al costat de la pubilla, Laia Llobet. Actualment té 18 anys i es troba estudiant un cicle de formació professional d’esports.

Per què es va presentar a la candidatura per ser el nou hereu d’Escaldes?

Perquè la meva família i molts amics meus s’hi han presentat i ho he viscut molt de prop. També perquè volia representar la parròquia, perquè me l’estimo molt.



Quin tipus de proves van haver de fer tots els candidats?

Primer ens van fer un examen escrit i després un d’oral amb diverses personalitats de la cultura d’Andorra.



Què li van semblar aquestes proves?

Ens van preguntar sobre dates importants d’Escaldes i també sobre temes del país, a part de fer-nos algunes preguntes personals. Penso que és molt important que tant els