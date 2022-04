“Els floristes som persones creatives per definició”

Des de fa 27 anys és propietària de dues floristeries, una a Escaldes i l’altra a Sant Julià. És l’època de més tràfec de l’any, amb Sant Jordi, el Dia de la mare i les festivitats de Setmana Santa repartides en menys d’un mes.

Com van els preparatius per Sant Jordi?

Estem molt enfeinats aquests dies, la veritat és que tant a la botiga de Sant Julià com a la d’Escaldes no parem des de principi de setmana i tenim ganes que arribi el gran dia.



Quines roses tenen preparades?

Tenim les roses embossades més típiques que es regalen habitualment amb una espiga. Nosaltres sempre les comprem d’una qualitat alta i de mides diferents. És important que si no podem ser creatius garantim que les roses siguin de la millor qualitat possible i que valguin la pena per si soles.



Li permet ser creativa?

No tant com m’agradaria. Al