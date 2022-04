“Era el moment de fer un pas al costat i deixar-ho”

Va debutar amb els isards el 2001 en un partit a Polònia. Després de 20 anys amb la selecció va disputar a Belgrad, amb 41 anys, el seu darrer partit a les files del combinat tricolor. El seu adeu i el de Dani Raya simbolitzen el relleu generacional.

Darrer partit amb els isards.

Una decisió meditada i que arriba per llei de vida. Un dia veus que tens 41 anys, que no recuperes com els més joves i fas el pensament.



Un moment molt especial per a vostè.

Han estat dos partits molt emotius. Davant Bulgària, per ser el del comiat a casa, a l’Estadi Nacional, i el de Sèrbia, a Belgrad, per ser l’últim de tots i el de l’adeu definitiu a la selecció.



Una llàstima fer-ho amb dues derrotes.

Sí, naturalment. Hagués preferit fer-ho guanyant els dos partits però no va poder ser. Vam tenir les nostres opcions però, al final,