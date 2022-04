“Si ets una noia, ni sent campiona pots viure del trial”

És una apassionada del trial i froma part de l’Andorra Women Trial Team. Amb 18 anys, el seu somni és competir al Trial de las Nacions. També aspira a participat en la màxima categoria del mundial i fer-hi un “top 5”.

D‘on ve aquesta afició?

Del meu pare. De petits, ell va ser qui ens va comprar una moto elèctrica molt petita al meu germà i a mi. L’havíem de compartir i sempre ens discutíem perquè els dos la volíem! Al final, el meu pare va decidir comprar-ne una altra perquè poguéssim anar-hi els tres junts. Al principi era un hobbie, però després vam començar a fer algunes carreres.



Què significa formar part de l’Andorra Women Trial Team?

És un orgull, perquè és el primer equip femení de trial d’Andorra. Mai havíem estat tantes dones com per poder formar un equip. Cada cop hi