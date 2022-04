“L'ús estètic del cacau és més propi dels països tropicals”

Propietària d’una empresa de cosmètica natural anomenada Pocions de Lluna Nova, impartirà divendres, dissabte i diumenge tres tallers sobre cosmètica amb cacau en el marc del festival Xoco Fest d’Andorra la Vella.

Com va sorgir la idea d’impartir un taller de cosmètica amb cacau?

M’ho van proposar. Jo normalment no treballo amb xocolata, però és una possibilitat més i m’hi vaig apuntar. Pel que fa a tallers jo sempre elaboro cosmètics sòlids per una qüestió de principis i per temes de conservació i manipulació.



En què consistirà el taller?

Farem tres tallers en què elaborarem tres productes diferents. Divendres farem un sabó de cacau en pols, dissabte un bàlsam de llavis amb mantega de cacau i cacau en pols, i diumenge una crema sòlida amb mantega de cacau.



Pot assistir-hi tothom?

Sí. Els productes són fàcils de