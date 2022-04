“El meu gran objectiu és la Copa del Món de Vallnord”

Quan va patir aquella maleïda caiguda no s’imaginava una sortida.

Va ser el 2017. Ho vaig passar fatal perquè una lesió d’esquena és molt greu i arriscada i veia que no podia ni caminar. Em vaig trencar dues vèrtebres i en aquell moment t’adones que res val la pena.



I va aparèixer la bicicleta.

Després d’una aturada de dos anys la vaig començar a agafar una mica per hobby, per provar, perquè estava molt avorrit i trobant a faltar l’esport. Em vaig apuntar a una cursa, em va agradar molt des de llavors, a tope.



El cuquet de la competició sempre crida.

Sempre. Això es