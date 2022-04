“Els e-sports es prenen cada vegada més seriosament”

Actualitzada 09/04/2022 a les 12:18

És un centre d’alt rendiment de simulació de pilots professionals. És una acadèmia, és un equip i és on entrenen els pilots de la vida real de l’Automòbil Club.Nosaltres vam iniciar el projecte amb el comú d’Ordino com a Simracing per fer nosaltres un centre com a Simracing Motorsport. Feia tres anys que parlàvem amb l’ACA però encara no era el moment.El novembre o desembre de fa dos anys ells van veure el centre amb els simuladors. Quan el van veure van creure que era una oportunitat per als joves pilots i també per fer l’acadèmia.Sí, nosaltres ho teníem més a nivell d’oci perquè la gent podia venir a fer partides, team building o una competició entre amics.Nosaltres els tenim configurats per aprendre a conduir i als joves de l’acadèmia els fem aprendre des del primer dia com es gira o com es frena un cotxe. No fem que sigui un videojoc, ho fem el més realista possible perquè pugin pilots i no sigui un videojoc.Sí, i en tenim de l’acadèmia, els de l’equip i els professionals, on podem fer-los el simulador a mida amb el seu propi cotxe, i el circuit o la carretera on competiran.Sí, perquè abans marxaven on competien setmanes abans i pujaven i baixaven el tram per conèixer-lo amb totes les despeses que això suposa. Ara amb un dia de simulació el pilot ja coneix el circuit i les traçades que haurà de fer després un cop sigui a la prova.Els esports electrònics es prenen cada vegada més seriosament, però costa molt per l’estereotip que només són un videojoc. Crec que s’evoluciona molt ràpidament i amb el vistiplau d’organitzacions com la FIA, que diu que el Sim Racing és un esport, això ajuda que la gent faci el salt com a esportista i no com a jugador.No ho sabria dir perquè la tecnologia i tot evoluciona moltíssim. Potser el futur és que les finals de competició de tornejos de simulació es facin en circuits reals amb públic presencial.