Actualitzada 08/04/2022 a les 12:06

En el meu cas estic a l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino. Ajudo la mestra d’anglès i fem un pas més en ser nadius amb els matisos de la llengua.És un intercanvi cultural amb especial atenció a la llengua. Els becats compartim la nostra cultura amb els estudiants i viceversa.Què la va atraure d’Andorra?Em va cridar l’atenció la varietat de llengües que s’hi parla. També la naturalesa i veure com s’organitza un país tan petit, amb dos Coprínceps dels països veïns.M’ha cridat l’atenció que em sembla poc accessible per a persones amb diversitat funcional. Jo vinc de Nova York, que està adaptada perquè les persones discapacitades hi puguin viure amb comoditat. No puc imaginar com s’ho fa una persona en cadira de rodes, perquè quan surts d’Andorra la Vella tot són escales i pujades! En canvi, comparteix la diversitat lingüística.La gent és molt simpàtica i agradable, m’encanta. Tothom amb qui he interactuat m’ha obert les portes a la seva vida. A Nova York hi ha l’estereotip que som tancats i és cert, perquè és una gran ciutat. Andorra em sembla més familiar.Crec que el programa pot ser tan útil com vulgui l’alumne. Per als que tenen ganes d’aprendre i preguntar és extremament beneficiós. Tenir a un Fulbright els ajuda a entendre coses específiques i expressions.Sí, per exemple a nivell de pronunciació. Tots els mestres parlen anglès, però a vegades la pronunciació és diferent perquè han après la llengua. També pel que fa a expressions. El primer dia els vaig preguntar: “How is it going?”, i no entenien que és una altra manera de preguntar: “How are you?”Quan aprens anglès és la llengua de llibre, però la manera com la gent el parla és molt més relaxada.Un sis. Alguns estudiants no entenen res, però d’altres poden parlar de qualsevol cosa, com ara de la gravetat.