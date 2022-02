“Espero poder guanyar el Campionat d'Espanya”

Campiona de Catalunya per segona edició consecutiva. Membre de l’Andorra Women Trial Team i de 20 anys, espera poder fer més curses del Campionat del Món aquest any i mantenir-se entre les millors de la categoria de Trial 2.

Ha estat un campionat positiu i he pogut ser constant i regular, que és el més important, i assistir a totes les curses. L’any 2019 vaig ser subcampiona, l’any passat el vaig aconseguir per primer cop i al novembre vaig sumar el segon a Castellolí.



Al d’Espanya també has fet bona temporada.

He repetit podi, igual que l’any passat, i he estat tercera. Va ser una llàstima perquè a la darrera cursa anava segona i tenia opcions. De fet, vaig acabar a només dos peus de diferència del segon lloc.



I va ser una cursa accidentada, la