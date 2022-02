“Volíem mantenir l'essència dels Encants, però fent-los més àgils”

Després d’un any d’absència, els Encants de Sant Antoni tornen avui (12 h) a la plaça de l’Església d’Escaldes amb canvis importants per la pandèmia: es farà un sorteig que es podrà seguir per ‘streaming’. Els beneficis es destinaran a Càritas Parroquial.