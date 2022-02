“No tinc records d'entrar a un pavelló perquè mai n'he sortit”

29 anys i tota una vida lligada a la gimnàstica per tradició familiar. Des del gener del 2021 treballa amb la Federació Andorrana de Gimnàstica i ara acaba de ser nomenada entrenadora en cap amb grans reptes per endavant.

Acaba de ser nomenada entrenadora en cap de la federació.

N’estic molt contenta. A més, ha estat molt inesperat després de la marxa de l’anterior entrenadora.



Nervis, ganes, tensió... quin sentiment té ara?

Doncs ara mateix tinc una barreja de sensacions. Estic eufòrica, després passo a estar histèrica... ho intento portar de la millor manera possible.



Quines seran les línies mestres del seu projecte?

Principalment salvar aquesta temporada. El canvi ha arribat a mitjan curs i és complicat, però segur que ho traurem endavant. El que més ens preocupa és l’Europeu sènior.



Arrencar així imagino que no deu ser del tot fàcil.

Sí, no és fàcil perquè