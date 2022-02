“Els meus personatges oscil·len entre la realitat i la fantasia”

Xilena de procedència, ja fa cinc anys que viu al Principat. Es dedica professionalment a la gastronomia i dedica tot el temps lliure a la il·lustració. Fins al 26 de febrer es pot visitar la seva mostra, ‘Believe it’, a l’Estudi d’Ordino.

Què trobarem a la seva exposició, ‘Believe it’?

Il·lustració d’estil manga. Els meus personatges oscil·len entre la fantasia i la realitat i sovint es tracta de noies gaudint del que fan. Vaig començar fent còpies i després de la quarantena vaig decidir buscar el meu propi estil.



Com ha estat el procés de cerca de la creativitat?

Dur i satisfactori. He hagut de lluitar contra la frustració fins aconseguir-ho.



Per què ha batejat l’exposició amb el el nom ‘Believe it’? Perquè vaig haver de creure-m’ho. Durant el procés vaig dubtar molt.



Què vol despertar amb la seva obra?

Els meus personatges viuen emocions positives.