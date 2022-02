“Hi ha el compromís públic de reforçar el talent andorrà”

Formada en els àmbits del dret i la gestió cultural, Luño treballa actualment a l’àrea de producció del Museu Carmen Thyssen. Avui presenta la primera exposició en solitari a l’oficina de turisme del Pas de la Casa.

Avui presenta ‘Epifanies i falsos déus’ a l’oficia de turisme del Pas de la Casa. És la seva primera exposició de pintura en solitari?

Sí, i em fa molta il·lusió! He participat en altres projectes artístics, però aquest és el meu debut en solitari.



Què hi podran trobar, els visitants?

Són quadres fets amb pintura acrílica. El tema que els recorre és la substitució del món real per la representació. També hi reflexiono sobre la importància que donem a aquestes representacions, que sovint adorem com si fossin déus.



Com va endinsar-se en el món de l’art?

De petita ja m’agradava pintar i dibuixar. Més tard