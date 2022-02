“'Estàtua de sal' per a mi va ser com un 'curtteràpia'”

La vocació per explicar històries el va dur a estudiar a l’ESCAC, on ara es troba fent un màster especialitzat en direcció. Demà presentarà a la sala la Buna d’Ordino el curt ‘Estàtua de sal’, una història d’amor i de descobriment sexual.

Un curtmetratge pot néixer de moltes inquietuds. Aquest, concretament, parteix del procés de superació d’una història de desamor personal…

Es basa en la meva història i la d’un conegut. Per a mi va ser com un curtteràpia que em va ajudar a superar un desamor. Quan estàs molt malament escriure sempre va bé. En el meu cas, faig cinema. Jo faig teràpia amb els guionistes. Els traumes que tenim els posem a la pantalla! [comenta fent broma].



Al text en què presenta ‘Estàtua de sal’ comenta que es proposava explicar una lluita d’ideals. A què es refereix?

Jo no considero que faci cinema