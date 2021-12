“Ser reserva de la biosfera crea llocs de treball”

És coordinadora de les activitats de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Iberoamericanes i del Carib. Aquests dies és a Andorra per conèixer la proposta andorrana perquè tot el territori sigui reserva de la biosfera.

Què hi ha vingut a fer, a Andorra?

Hem constatat l’interès, al país, d’estendre la reserva de la biosfera al conjunt del territori. Aquests dies mantindré diverses reunions amb autoritats interessades en el projecte.



Quines condicions ha de complir un país per ser reserva de la biosfera?

Les mateixes que té una regió declarada reserva de la biosfera. Ha de tenir una zona nucli, és a dir, un espai natural protegit, una zona tampó, en què són permeses les activitats turístiques i educatives sostenibles, i una zona de transició, en què hi ha més marge per al desenvolupament, sempre que sigui sostenible.



Quan podria