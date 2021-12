La creativitat ha estat el motor que l’ha mogut des de ben petita. El seu projecte de joieria,

InaNau, porta nom de deessa etrusca i treballa pensant en la bellesa i l’harmonia. Es pot trobar al Christmas Village d’Ordino fins diumenge.

Com decideix dedicar-se a l’escultura?

Les ulleres de la creativitat sempre m’han interessat molt per entendre la vida, el que passa, els materials i el cos humà. De petita vaig decidir que volia ser artista i aquesta idea es va anar consolidant.



D’on ve l’interès per la joieria?

Va néixer de la idea de fer petites escultures portàtils. La mare tenia una taula de joieria i em vaig posar a jugar i a explorar. M’agrada molt aprendre de la pràctica. És un petit hobby.



En quin àmbit se sent més còmoda?

La creativitat és molt més indisciplinada del que es pretén. L’estat creatiu és fàcil