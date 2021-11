“Va ser molt gratificant entrenar amb l'FC Andorra”

Ara sense equip després de 12 anys a l’elit, l’extrem biscaí va visitar Andorra per passar uns dies i fer una aturada en la seva preparació. El futbolista va aprofitar la seva estança al país per exercitar-se amb la plantilla de l’FC Andorra.

Ibai Gómez entrenant-se amb l’FC Andorra.

I molt agraït! Ara que estic sense equip, m’entreno durant la setmana amb el Santutxu, per no perdre la forma, i poder treballar un dia amb els jugadors de l’Andorra ha estat un plaer.



Com va sorgir l’oportunitat?

Tinc bona relació amb el Jaume [Nogués, director general] i amb l’Eder [Sarabia] i m’ho van oferir quan van saber que jo estava de visita a Andorra. Una experiència molt gratificant, li dic de debò.



Una visita a Andorra de turista i per gaudir del país.

Tenim uns amics que viuen aquí i ja feia un temps que volíem pujar a