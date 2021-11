“La concentració és la part més important del tir amb arc”

Actualitzada 28/11/2021 a les 12:17

La veritat és que no perquè era la primera tirada en què participava. A la primera ronda vaig tenir una mica de nervis, però a la segona ja vaig tranquil·litzar-me bastant.La idea és participar en les altres dues proves que té la Lliga, i després ja veurem.Doncs fa molt poc que vaig arrencar, la veritat, només des de l’octubre. Vaig provar-ho un dia a Naturland, em va agradar força, i vaig decidir introduir-me en aquest món.No, cap ni una, va ser totalment a nivell lúdic que vaig provar-ho, però no coneixia ningú que ho practiqués ni res.Sí, realment és un esport minoritari, però a poc a poc s’hi va afegint més gent. Per exemple, amb mi van apuntar-se també els meus dos germans, que van provar-ho amb mi a Naturland, va agradar-los, i també s’estan introduint dintre d’aquest món del tir amb arc.Sobretot el que més em va sorprendre és que quan estàs per tirar has de tenir molta concentració. Només pot existir la diana i no pots pensar en res més fins que tires la fletxa.Bé, encara estic a poc a poc agafant-la. Crec que, al final, la concentració és una de les parts més importants en el tir amb arc, i si no estàs concentrada és complicat que puguis aconseguir bons resultats durant una competició.Ara mateix, el meu gran objectiu és seguir passant-m’ho bé amb el tir amb arc.Doncs imagino que depèn dels resultats. Si van bé, potser em puc plantejar començar a competir també a fora del país, i provar de fer-ho en competicions de Catalunya.Sí, per sort, tinc disponibilitat i puc compaginar-m’ho força bé i sense problemes.