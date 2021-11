“Sempre intentem introduir el cinema a les nostres creacions”

Es va introduir al món del circ amb sis anys. Més tard va estudiar a l’Escola nacional de circ de Mont-real, on va conèixer qui esdevindrien els cofundadors del Cirque Le Roux. Demà representaran La Nuit du Cerf a l’Auditori Nacional.

És la primera vegada que Cirque Le Roux visita Andorra?

Sí, és la primera vegada que la nostra compa­nyia visita Andorra.



Estan especialitzats en cinema-circ. De què estem parlant exactament?

Sempre intentem introduir el món del cinema a les nostres creacions. En el primer xou ens vam inspirar bastant en el cinema de Hollywood dels anys trenta i ara ens centrem més aviat en els any setanta. Farem l’ullet a referències com ara la Nouvelle Vague o el cinema europeu. És el segon big boom del cinema.



Quina història hi ha darrere de l’espectacle ‘La Nuit du Cerf’?

Bàsicament és la història de tres germans