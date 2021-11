“Les persones necessiten saber que la mort no existeix”

Actualitzada 21/11/2021 a les 07:25

Em comunico amb esperits, encara que ells prefereixen que se’ls anomeni “éssers de llum”. Dic el que veig a través de l’escriptura mecànica i els clients em fan preguntes.És com si un ésser t’agafés la mà i comencés a escriure. És molt més bonica que el que et pugui dir una baralla de tarot, perquè la informació ve del pla espiritual.Les persones venen a reafirmar que existeix un més enllà. Necessiten saber que la mort no existeix.No. És una transició, fem un canvi. No se li ha de tenir por, encara que jo soc la primera que li té por, sobretot a la manera en com marxaré.El que més em trobo és amb persones que volen saber si un ésser que ha mort està bé i si ha patit. El món espiritual és bonic, però desgraciadament, estàs cara a cara amb el dolor.Sí. Abans es preguntava molt per diners o amor. En canvi, ara les persones estan molt preocupades per la salut.Comunicar-se amb esperits és un do?Penso que és un petit do, perquè no és una cosa que es pugui aprendre.Definitivament. A escala d’Espanya i Andorra hi ha molt pocs professionals seriosos, perquè la majoria són autèntics estafadors. La gent ha d’anar molt amb compte. Se’ls enganxa de seguida. El nostre món no està fet per lucrar-se. Necessitem diners, però sense abusar.Quan arribes a la consulta et treuen informació. Moltes vegades, la persona que ve està passant per una davallada emocional molt forta i l’estafador li treu tota la informació subtilment. Jo mateixa he anat a veure com m’estafaven.Un nen amb autisme t’ensenya a tenir paciència i a donar amor de manera gratuïta.Sí, perquè connecto ràpidament amb ells. M’he adonat que puc comunicar-me amb persones autistes, encara que ells no parlin.La gent és molt càlida i el país té un punt a escala espiritual i energètica molt fort.