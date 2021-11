“M'agrada trobar similituds entre Andorra i el Canadà”

29 anys. Originari d’Edmonton (Canadà). Llicenciat en Arts amb especialitat en Psicologia. És un dels primers a prendre part a ‘Work and Holiday’, un programa que vol facilitar la mobilitat dels joves entre Andorra i Canadà.

Com va descobrir el programa ‘Work and Holiday’?

Sempre m’ha interessat viatjar a diferents parts del món. Anteriorment ja havia participat en unes altres vacances de treball al Japó, que em van agradar molt, així que vaig voler repetir l’experiència. A la pàgina web del govern canadenc hi havia una llista de països on els joves podien anar i Andorra hi era...



Què li va cridar l’atenció d’aquest projecte?

M’agrada conèixer gent i llocs nous, i aquestes vacances de treball a Andorra només estaven disponibles fins als 30 anys, així que vaig voler aprofitar l’oportunitat. Vaig triar el país perquè volia anar a