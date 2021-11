“Fer-me àrbitre era la manera de seguir vinculat amb el judo”

Tresorer de la federació i president del Club de Judo Ordino, el cap de setmana passat va arbitrar al Campionat de França de Primera Divisió, celebrat a Perpinyà, i també s’està preparant per convertir-se en àrbitre europeu.

Acaba de fer d’àrbitre al Campionat de França de Primera Divisió. Com va anar?

És una experiència que es pot viure poques vegades, almenys nosaltres, perquè és el primer cop que un no francès arbitra al torneig, i només puc estar-ne agraït.



Com va sorgir l’oportunitat?

S’ha de tenir cert nivell, no hi pot anar qualsevol. Molts països ho demanen, però la Federació Francesa no ho permet, però tenim sort que tant en Joan Ramon Balcells com jo arbitrem habitualment a França i estem ben posicionats.



S’està formant per ser àrbitre europeu. Quin és el procés?

S’ha de superar un examen. Jo m’estava preparant just