“No vols que la teva mascota acabi a les escombraries”

Com neix la idea de crear la primera incineradora de mascotes del país?

Quan va morir la meva mascota vaig haver-la d’incinerar a fora. Es va fer molt feixuc, perquè vam tardar molt a tenir les cendres. Amb el segon gos no volia que fos així i vaig descobrir que l’altra opció era que acabés a Ctrasa. Però no vols que la mascota acabi a les escombraries... amb les despulles de les carnisseries i l’escorxador.



Com ha estat partir de zero?

Som tres fundadors i ens ha costat perquè era un tema desconegut al país i hem hagut d’indagar en la normativa. Però