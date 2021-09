“No tenir pista coberta dificulta una mica la situació”

Fa tres mesos que ha pres el relleu de Ricardo Rodeiro com a director tècnic de la federació. De 28 anys, fins fa tres anys estava a la Master Tennis Barcelona, una acadèmia d’alt rendiment, on ha treballat amb molts jugadors professionals.

Com arriba la possibilitat de venir a Andorra?

No tenia pensat traslladar-me aquí ni buscava res en concret, perquè la feina m’agradava molt. Ara bé, viatjar tant em dificultava poder compaginar el vessant laboral amb la meva passió, la muntanya i córrer.



Estava predestinat a acabar aquí, doncs.

Això sembla! Vaig comentar-li a un company la il·lusió que tenia, en un futur, per poder viure en un lloc com Andorra i em va recomanar parlar amb JeanBa [Poux].



I en una de les seves visites al país es va produir el primer contacte.

Exacte. Acostumava a pujar a Andorra sovint per fer esquí de muntanya