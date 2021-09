Actualitzada 16/09/2021 a les 06:23

És una web on els usuaris poden registrar-se i publicar gratuïtament anuncis per posar a la venda articles que no facin servir. Hi ha diferents categories: roba, electrònica, motor, esports, mobles, videojocs...Els inicis cal buscar-los en la pàgina web de Facebook que vam crear el 2012, Segona Mà Andorra, i que a dia d’avui té més de 19.000 persones registrades. El portal va un pas més enllà, perquè permet als anuncis tenir més visibilitat.En el sentit que a la pàgina de Facebook, per exemple, t’has de dedicar a fer scroll, anar baixant per mirar tots els anuncis nous. Allà no hi ha una manera de classificar els productes. A la web està tot categoritzat, és molt més visual i resulta molt més fàcil trobar el que busques.Sí. Per un costat hem afegit un apartat d’animals, per recuperar mascotes que s’han extraviat, i un altre d’objectes perdut. També tenim una secció de feina, totalment gratuïta, en què la gent pot oferir-se per treballar, o en què les empreses poden publicar les seves ofertes. I a l’apartat Última hora els comerços de productes alimentaris poden publicar ofertes a final del dia. Per exemple una pastisseria que encara tingui pastes i croissants a última hora.Per a l’usuari final, sí, però hi ha tres apartats en què els anunciants han de pagar: immobiliàries, concessionaris i comerços. Però per publicar un anunci de compravenda entre particulars n’hi ha prou d’estar registrat. A més, el procés és molt ràpid.Crec que sí, que la situació que estem vivint ha augmentat molt més la necessitat de la gent de vendre les seves coses. I és normal voler treure profit d’una cosa que no utilitzes: li dones una segona vida i pots rebre diners o una altra cosa a canvi.A tot el món s’està donant aquest fenomen, cada cop més, però crec que encara caldria insistir més en la cultura del reaprofitament. Mentalitzar-nos que el nostre consumisme és excessiu, i que de reciclar i reaprofitar és una opció vàlida.És una dada que no controlem. Tenim moltes publicacions diàries, però no mantenim contacte amb els usuaris i no sabem quantes operacions acaben prosperant. Això sí, si algú té un problema ens pot avisar, perquè volem evitar a tota costa que es produeixin estafes.