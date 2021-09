“Si arribes al moment de passar por, vas malament”

Té 19 anys, acaba de començar la carrera d’arquitectura i és un dels membres del programa de joves pilots de l’ACA. Lligat a l’automobilisme des de ben petit, ha estat segon a la Pujada a Gironella i ja pensa en el futur.

Acaba de ser segon a la seva categoria a la Pujada a Gironella. Satisfet?

A mitges. Per un costat, sí, perquè vaig fer una bona cursa i un pilotatge bo, però quedar a cinc dècimes del podi absolut no fa gaire gràcia.



S’ho esperava?

Creia que podia fer una bona actuació perquè teníem la cursa força treballada i sabíem quines eren les nostres possibilitats. No va ser cap sorpresa.



Diu que no està gaire content, això demostra que té ambició.

Sí, per mi quedar-me tan a prop és una motivació per seguir treballant i tenir constància per poder millorar aquests resultats.



El mes vinent participarà al