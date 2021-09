“M'agradaria compondre una cançó de funky”

Exmembre d’Old School, fa tres anys va emprendre una carrera de cantautor marcada pel so folk-rock clàssic dels Estats Units. Ara està enllestint un treball més indie en castellà, i no descarta atrevir-se amb altres estils.

Com va iniciar-se en la música?

Vaig començar a anar a classes de guitarra quan tenia 13 anys, però de petit ja escoltava molta música a casa, sobretot folk-rock nord-americà dels 60 i els 70.



Quins referents han influenciat més el seu estil?

Toco la guitarra, tant l’acústica com l’elèctrica, sense utilitzar la pua, només amb els dits, perquè penso que el so que en treus és més net. Si vaig decidir tocar l’instrument d’aquesta manera és per la influència de Mark Knopfler, el líder de Dire Straits.



I a l’hora de compondre?

Dire Straits, per descomptat, i també Bob Dylan, Eric Clapton, Bruce Springsteen...