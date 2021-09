“Un refugi ofereix aixopluc, és com un far d'alta muntanya”

Ha viscut sempre entre muntanyes. Pister, monitor d’esquí o encarregat de refugi són algunes de les feines que li han permès sempre establir sinergies amb el medi natural. Ara comença una nova etapa al capdavant del Refugi de l’Illa.

Què és per a vostè un refugi de muntanya?

És un espai de protecció per a la gent que participa en activitats a la natura o en espais poc accessibles. Ofereix aixopluc. És com un far d’alta muntanya.



És la seva primera experiència com a responsable de refugi?

No. Nosaltres ja vam portar el refugi de Juclar amb dos altres companys. Després vaig treballar al refugi de Comapedrosa i finalment he acabat aquí.



Quin perfil de visitant reben?

No és un refugi d’alpinistes tot i que potser a l’hivern n’hi ha algun. A l’estiu ve gent que fa rutes organitzades com La Coronallacs. Parlem d’un