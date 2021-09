“Sortir a la muntanya amb un gos és un privilegi”

És un apassionat dels gossos. Té 57 anys. Viu a Ordino. Des de l’any passat és el responsable de la gossera oficial d’Andorra. Promou la campanya ‘Convida’m a menjar’ per recaptar pinso en l’alimentació dels animals.

Aviat farà un any al capdavant de la gossera. Quin balanç en fa?

És veritat, vaig començar el 17 de setembre del 2020 i des de llavors podem estar molt satisfets de la feina feta. Aprofitant que no som una protectora d’animals, hem intentat donar un canvi de rumb a la gossera per oferir un altre tipus d’imatge.



A quin tipus d’imatge es refereix?

Doncs que en no ser una part pública tenim un ventall més ampli d’accions per millorar la vida dels gossos. Tot i estar tancats en gàbies, els donem alternatives perquè surtin a passejar a l’exterior amb volun­taris.



I abans com