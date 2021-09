Capital de la pedra en sec

Vilafranca és aquell poble perdut a la muntanya on el vent i el fred són l’esperança, que cantava el grup de folklore local Adesiara, però també és el de la fàbrica gran (Marie Claire), el de la vitalitat cultural, el de camins i camins per perdre’s i on, possiblement, més exemples de pedra seca hi ha al món. Ubicat a cavall entre les muntanyes de Terol i Castelló, al final de la serralada Ibèrica, la seva situació geogràfica per sobre dels 1.125 metres d’alçada fa que els hiverns siguin durs i la terra, escassa. Per això, el desenvolupament de la