La crida d'una erupció

Actualitzada 04/09/2021 a les 12:32

L’any 2010 l’erupció d’un volcà islandès va copar els titulars dels mitjans de comunicació d’arreu en obligar a interrompre el trànsit aeri. Curiosament a partir d’aquell any Islàndia va començar a experimentar una explosió turística que no es va interrompre fins a la pandèmia. I, enguany, quan els mercats turístics europeus han volgut recuperar els visitants perduts un altre volcà islandès s’ha activat, però en aquest cas per afegir un atractiu més a aquesta perla de la natura que és l’illa de gel i més que mai de foc. El Fagradalsfjall escup lava des del mes de març i ha esdevingut lloc de peregrinació de curiosos atrets per l’experiència inoblidable de presenciar aquest espectacle de la natura que s’està desenvolupant sense incidències, més enllà que la imprudència d’alguns excursionistes pugui acabar causant algun problema.Una càmera en directe permet als viatgers saber com s’ha aixecat aquell dia el volcà, així que sí, la visita ja fa part de l’itinerari. Més quan està molt a prop de l’aeroport internacional de Keflavik i la taca rogenca del cràter pot fer part del que s’observa en aterrar. Com perdre’s quelcom així? Però les ganes d’acostar-s’hi poden fer-nos actuar de manera precipitada així que alguns consells: tot i que ja s’han habilitat aparcaments i fins i tot algun local espavilat ha portat la food truck per vendre menjar i beguda, no hi ha cap ruta marcada, així que no tinguin la mala idea d’intentar apropar-s’hi ja de nit si no és que van suficientment preparats per il·luminar-se, perquè a la foscor pot afegir-se la boira (a l’estiu les nits islandeses són ben curtes però més al juliol que no a l’agost), s’han documentat sobre el camí a seguir i la meteorologia acompanya. Ara bé, és impactant veure el volcà en actiu però si és de nit l’experiència puja uns graus. Així que una bona opció és iniciar la ruta sabent que arribarem al final encara amb llum natural i esperar a la foscor tot just en el turó que hi ha davant del cràter, que és el final per als més prudents. Per als menys, hi ha opcions d’acostar-se a la lava. Seguint el camí correcte en una hora s’hi arriba des de l’aparcament i és un desnivell assumible. A més, en un dia de final d’agost sense inclemències meteorològiques la ruta emula a aquella foto que es va fer viral d’un Everest atapeït. No té pèrdua. Però malgrat la quantitat de gent el Fagradalsfjall també és capaç de fer el silenci. Per què serà?Per què recomanar quelcom que pot tenir data de caducitat? Islàndia és una recomanació amb volcà o sense però és que els experts diuen que aquesta erupció podria durar anys.