“Sempre dic que el rugbi ha estat una escola de vida”

Va anunciar la retirada de manera accelerada a causa de la pandèmia. Al torneig internacional de set, disputat fa dues setmanes, es va poder acomiadar on i com volia, a la gespa de l’Estadi Nacional i rebent l’estima de tothom.

Ara ja pot dir que l’adeu és definitiu.

Sí, ja està. Ja ho era fa un any però la situació sanitària ho ha allargat massa. Recordi que quan vaig prendre la decisió, a principi de temporada, no havien arribat ni la Covid ni el confinament.



La pandèmia va accelerar el seu comiat i no ho va poder fer competint.

A partir d’aquell moment ja no es van poder disputar els playoffs amb el VPC, que anàvem tercers, no es van poder jugar els dos últims partits de 15 amb la selecció ni el torneig de cada any de rugbi de set. A més,