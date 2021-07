“Hem d'estar agraïdes que es puguin fer els Jocs”

Avui posa el punt final a la segona estada de preparació a Encamp i el Pas de la Casa de cara a la disputa dels Jocs Olímpics de Tòquio. Plata a Londres 2012, afrontarà a la capital nipona la seva tercera cita com a olímpica.

Tercer cop a Encamp i el Pas de la Casa.

Sí, estem com a casa i porta bons records tornar i veure les instal·lacions. Estem molt bé a Andorra.



On noten més beneficis?

A Encamp la gent ja va notar l’alçada, però aquí al Pas de la Casa, molt més. Als entrenaments acabes molt més cansada, però sabem que ens va bé pel futur.



Tenen temps de veure alguna cosa més que el pavelló i l’hotel, o complicat?

Vam anar a veure un llac, però poca cosa perquè aquestes concentracions acostumen a ser agressives i necessitem acumular minuts d’entrenament juntes tant físicament com tàctica.



A un