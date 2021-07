“Elaborar cervesa no és tan fàcil com alguns es pensen”

L’estiu del 2019 va obrir a Arsèguel l’empresa El Gall Negre, Cerveses i Aiguardents. Un any més tard, la seva cervesa tipus Märzen va guanyar la medalla de plata al Barcelona Beer Challenge, premi que s’ha tornat a endur enguany.

No deu seu gaire habitual que una cervesera petita que acaba de començar passi per davant de firmes amb dècades de tradició, i a sobre dos anys seguits?

No sé si passa gaire sovint. Vull pensar que els premis que hem obtingut són en reconeixement a una feina feta amb una idea clara d’on vols arribar i a la formació que hi ha al darrere.



Tot i així, al certamen competien amb unes dues-centes empreses cerveseres, i amb més de mil dues-centes elaboracions.

En aquest sentit sí que érem una mica atípics, perquè per a una cervesera petita és més complicat encertar el