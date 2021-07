“No hi ha diners que puguin pagar allò que fas”

La botiga solidària es va posar en funcionament el juny del 2020. Després d’un any de servei, en parlem amb la coordinadora, la Carmen, voluntària de l’organització humanitària des del 2013.

Ha estat al capdavant de la botiga solidària des de la seva obertura?

Per ser més concrets, des que va començar la pandèmia. Llavors em van traslladar al nou local, on em van fer coordinadora de la botiga.



Quanta gent participa en la gestió d’aquest servei?

Diferent personal de la Creu Roja: xofers que ens porten els encàrrecs des dels punts de recollida fixos, els voluntaris que hi ha al magatzem i els que són a la botiga.



Quin balanç en fa, d’aquest primer any de funcionament?

Trobo que ha estat un servei molt important. Durant la pandèmia ningú s’esperava una situació semblant. Vam acollir