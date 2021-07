“Si tens un talent físic podràs transmetre'l per internet”

És assessor de polítiques relacionades amb la digitalització, les habilitats i l’educació. Ha escrit més de 300 publicacions i és autor de diversos llibres. Participa avui al cicle de l’EFA per parlar sobre els avantatges del 5G.

Cada cop sentim més a parlar del 5G...

És que l’avançament tecnològic és espectacular, tant per al consumidor com per a les empreses de telecomunicacions.



Per què?

El temps que triga el senyal del teu mòbil és revolucionari, per exemple. Amb el 4G trigava una mitjana de 30 mil·lisegons, mentre que amb el 5G hem aconseguit poder arribar a un mil·lisegon! El 5G és el primer sistema sense fil que és tan flexible amb una velocitat tan alta i la indústria està boja per utilitzar-lo!



I això, en el consumidor, en què ha de repercutir en la seva quotidianitat?

El cervell humà està dissenyat durant