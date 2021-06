“La pandèmia ha fet possible que els més joves ens coneguin”

El municipi ha posat en marxa al país una original campanya promocional basada en l’olfacte, amb la instal·lació a l’avinguda Carlemany d’un OPI (objecte publicitari il·luminat) que conté aromes mediterrànies.

Per a la campanya han apostat pel màrqueting sensorial...

Sí, hem volgut implicar altres sentits més enllà de la vista. És cert que la vista té un pes molt important quan vols cridar l’atenció d’algú, per això també hem volgut estimular l’olfacte, portant a Andorra les olors típiques de la platja i de l’estiu.



Per què aquest format?

En promoció turística és important reinventar-se constantment i vam pensar que la proposta era original. Una imatge val més que mil paraules, però també ens agrada anar més enllà.



És cert que no és habitual trobar un OPI que es pugui olorar.

Gens habitual, i de fet