“Les dones del món rural han estat doblement oblidades”

“Escriure em connecta amb les meves veritats”. Veritats que comparteix de diferents formes: amb articles periodístics, recitals de poesia, i, recentment, amb el llibre ‘Dones al marge. Bruixes i altres històries d’estigma i oblit’.

Tot va començar amb un reportatge periodístic.

Va ser arran d’un reportatge sobre la cacera de bruixes al Pirineu i a les terres de Ponent que vaig fer per a La Directa, un mitjà digital amb què col·laboro habitualment, i l’Editorial Fonoll em va proposar d’escriure un llibre sobre el tema.



Però vostè els va fer una proposta diferent.

Sí, perquè ja hi ha molts historiadors que han fet una recerca a fons del tema. Per això els vaig proposar de donar veu a altres dones.



Finalment, però, al llibre va incloure cinc dones condemnades per bruixeria; per què va triar precisament aquestes, de