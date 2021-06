“Cada cop hi ha més productes que mostren la riquesa del país”

Ha creat un ‘Scape Room’ teatralitzat i de temàtica cultural a la parròquia d’Ordino per donar a conèixer el patrimoni. Té 27 anys. Ha fet estudis d’INEF i de periodisme de viatges. Ha completat la formació d’informadora turística del Govern.

El no-res s’ha tret de la màniga un ‘scape room’...

La iniciativa va sorgir arran del confinament. Amb la meva companya, la Mar Gual, hem creat aquest projecte perquè, sent guies de munta­nya, no sabíem com aniria l’hivern i si obririen fronteres. Aleshores vam pensar en alguna cosa a l’aire lliure i se’ns va ocórrer fer un scape room teatralitzat i de temàtica cultural.



Han d’haver estat abans consumidors d’aquest tipus d’oci...

Sí, a les dues el món de l’scape room ens crida l’atenció i ho veiem com una manera divertida i lúdica de transmetre el patrimoni cultural i natural del país.



